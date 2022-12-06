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6 декабря, 10:37

В Кремле рассказали, как часто Путин ездит за рулём автомобиля

Песков рассказал, что Путин часто сам водит автомобиль

Российский лидер Владимир Путин водит машину всю жизнь и продолжает это делать сейчас. Например, когда он находится в Ново-Огарёве или Сочи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Он всю жизнь водит машину и, бывает, садится за руль. Поэтому это ни для кого не секрет. Иногда, когда он не в Кремле, а в Огарёве или в Сочи, он там сам ездит за рулём электромобиля маленького", — сказал пресс-секретарь президента страны.

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Лайф сообщал, что президент страны Владимир Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине. На пассажирском кресле находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ходе ремонтных работ на мосту после взрыва в октябре. Глава государства выразил надежду, что повреждённые железнодорожные пути на Крымском мосту будут восстановлены к середине лета будущего года.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев

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