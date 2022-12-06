В Кремле рассказали, как часто Путин ездит за рулём автомобиля

Российский лидер Владимир Путин водит машину всю жизнь и продолжает это делать сейчас. Например, когда он находится в Ново-Огарёве или Сочи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Он всю жизнь водит машину и, бывает, садится за руль. Поэтому это ни для кого не секрет. Иногда, когда он не в Кремле, а в Огарёве или в Сочи, он там сам ездит за рулём электромобиля маленького", — сказал пресс-секретарь президента страны.