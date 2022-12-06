Москвичу диагностировали ОРВИ, а спустя неделю он умер у себя дома

Тело 37-летнего москвича найдено в его квартире на улице 800-летия в столице. Родственники погибшего считают, что причиной смерти послужила ОРВИ, которую мужчине диагностировали ранее. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Брат погибшего рассказал о последнем разговоре с родственником. Видео © t.me / SHOT

О трагедии в полицию сообщил брат погибшего. В беседе с SHOT он признался, что последний раз общался с родственником в субботу: тогда мужчина жаловался на высокую температуру. После этого заболевший на связь уже не выходил.

В больницу погибший обратился примерно неделю назад. Он сетовал на першение в горле, насморк, сухой кашель и температуру 37,5. Медики назначили для лечения противовирусные препараты и выписали больничный. Сегодня мужчина должен был идти на повторный приём.

Признаков насильственной смерти, по предварительным данным, сотрудники экстренных служб не обнаружили. По мнению родных, мужчина скончался от ОРВИ. Однако точную причину смерти установит экспертиза.