"Фактор опасности": Кремль принял меры из-за линии Киева на продолжение терактов против России

Власти РФ принимают необходимые меры по обеспечению безопасности в связи с линией киевского режима на продолжение терактов в отношении нашей страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, видит ли Кремль опасность в увеличении числа ударов со стороны Украины и не с этим ли связано сегодняшнее заседание Совбеза.