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6 декабря, 10:16

"Фактор опасности": Кремль принял меры из-за линии Киева на продолжение терактов против России

Песков назвал фактором опасности заявления Киева о продолжении терактов против России

Власти РФ принимают необходимые меры по обеспечению безопасности в связи с линией киевского режима на продолжение терактов в отношении нашей страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, видит ли Кремль опасность в увеличении числа ударов со стороны Украины и не с этим ли связано сегодняшнее заседание Совбеза.

"Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов [на территории РФ] является фактором опасности. Конечно, он учитывается, принимаются необходимые меры", — сказал представитель Кремля.

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В районе курского аэродрома беспилотник атаковал нефтенакопитель

А ранее Вооружённые силы Украины обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке

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