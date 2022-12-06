Песков заявил, что итогом СВО должен стать долгосрочный мир
Итогом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный и справедливый мир, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться", — прокомментировал он слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт будет урегулирован переговорами Москвы и Киева.
Представитель Кремля добавил, что Россия до сих пор не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта и неоднократно об этом говорила.
Также Дмитрий Песков высказался о перспективах хода спецоперации. По его словам, РФ достигнет всех поставленных перед ней целей.
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