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6 декабря, 10:06

Песков заявил, что итогом СВО должен стать долгосрочный мир

Итогом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный и справедливый мир, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться", прокомментировал он слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт будет урегулирован переговорами Москвы и Киева.

Представитель Кремля добавил, что Россия до сих пор не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта и неоднократно об этом говорила.

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Также Дмитрий Песков высказался о перспективах хода спецоперации. По его словам, РФ достигнет всех поставленных перед ней целей.

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Getty Images / Sefa Karacan

Матвей Шандрыголов

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