Песков заявил, что итогом СВО должен стать долгосрочный мир

Итогом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный и справедливый мир, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться", — прокомментировал он слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт будет урегулирован переговорами Москвы и Киева.

Представитель Кремля добавил, что Россия до сих пор не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта и неоднократно об этом говорила.