Кремль не рассылал регионам циркуляры по празднованию Нового года

В Кремле имеют определённую точку зрения по поводу празднования Нового года, однако для российских регионов и государственных компаний нет каких-то особых рекомендаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации [президента], что является абсолютно нормальным. Но мне неизвестно, чтобы это были какие-то, знаете, стандартные циркуляры. Я таких не видел", — сказал он журналистам.