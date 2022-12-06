Кремль не рассылал регионам циркуляры по празднованию Нового года
Песков: В Кремле нет стандартных циркуляров для регионов по празднованию Нового года
В Кремле имеют определённую точку зрения по поводу празднования Нового года, однако для российских регионов и государственных компаний нет каких-то особых рекомендаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации [президента], что является абсолютно нормальным. Но мне неизвестно, чтобы это были какие-то, знаете, стандартные циркуляры. Я таких не видел", — сказал он журналистам.
А ранее Лайф рассказывал о том, как Новый год будут праздновать в Москве. Мэр Сергей Собянин огласил итоги общегородского голосования о судьбе новогодних праздников. Несмотря на то что фейерверки и крупные уличные мероприятия проводиться не будут, парки, катки, фестивальные площадки будут открыты, а маленькие москвичи смогут посетить многочисленные новогодние и рождественские ёлки. Кроме того, не станут отказываться и от праздничного оформления.
ТАСС / Дмитрий Коробейников