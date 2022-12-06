Песков: Россия должна достигнуть целей спецоперации и сделает это

РФ должна и достигнет целей, поставленных в рамках спецоперации на Украине. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что введение ценового потолка на нефть из РФ не повлияет на обеспечение нужд СВО. При этом ограничительная мера, по словам представителя Кремля, скажется на мировом энергетическом рынке "с точки зрения его полной дестабилизации".