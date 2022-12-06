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Регион
Опубликовано 6 декабря 2022, 09:58

Песков: Россия должна достигнуть целей спецоперации и сделает это

РФ должна и достигнет целей, поставленных в рамках спецоперации на Украине. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия должна и достигнет поставленных целей", сообщил он.

Песков анонсировал ответ России на введённый Евросоюзом потолок цен на нефть
Песков анонсировал ответ России на введённый Евросоюзом потолок цен на нефть

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что введение ценового потолка на нефть из РФ не повлияет на обеспечение нужд СВО. При этом ограничительная мера, по словам представителя Кремля, скажется на мировом энергетическом рынке "с точки зрения его полной дестабилизации".

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Getty Images / Sefa Karacan

Матвей Шандрыголов
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