Песков назвал ситуацию с "Дождём" примером иллюзий о свободе слова на Западе
Лишение телеканала "Дождь"* лицензии на вещание в Латвии является примером иллюзий о свободе слова на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", — отметил представитель Кремля.
Напомним, на прошлой неделе "Дождь"* прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелёвым после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. При этом ранее в Латвии телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала. А сегодня, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил "Дождь" лицензии на вещание в стране.
ТАСС / Владимир Гердо