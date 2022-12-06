Песков назвал ситуацию с "Дождём" примером иллюзий о свободе слова на Западе

Лишение телеканала "Дождь"* лицензии на вещание в Латвии является примером иллюзий о свободе слова на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", — отметил представитель Кремля.