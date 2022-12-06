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6 декабря, 09:53

Песков назвал ситуацию с "Дождём" примером иллюзий о свободе слова на Западе

Лишение телеканала "Дождь"* лицензии на вещание в Латвии является примером иллюзий о свободе слова на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", отметил представитель Кремля.

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Напомним, на прошлой неделе "Дождь"* прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелёвым после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. При этом ранее в Латвии телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала. А сегодня, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил "Дождь" лицензии на вещание в стране.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.


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ТАСС / Владимир Гердо

Александр Юнашев

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