В Донецке после попадания украинских снарядов горят бизнес-центр и рынок

ВСУ вновь обстреливают Донецк, повреждены муниципальные и коммерческие учреждения. На данный момент известно о прилётах в посёлке треста "Южэлекстросетьстрой" в здание "Центавр плаза", а также районах "Донбасс-арены" и рынка. Также появилась информация о пожаре в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.







"Очередную партию ракет из БМ-21 "Град" выпустили по центру Донецка украинские фашисты. В районе пересечения ул. Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки", — написал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, также после попадания снаряда начал гореть бизнес-центр, над ним поднимаются клубы чёрного дыма.