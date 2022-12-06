В Донецке после попадания украинских снарядов горят бизнес-центр и рынок
Центр Донецка снова под обстрелом, есть разрушения
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ВСУ вновь обстреливают Донецк, повреждены муниципальные и коммерческие учреждения. На данный момент известно о прилётах в посёлке треста "Южэлекстросетьстрой" в здание "Центавр плаза", а также районах "Донбасс-арены" и рынка. Также появилась информация о пожаре в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.
"Очередную партию ракет из БМ-21 "Град" выпустили по центру Донецка украинские фашисты. В районе пересечения ул. Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки", — написал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, также после попадания снаряда начал гореть бизнес-центр, над ним поднимаются клубы чёрного дыма.
Вчера Лайф сообщал о гибели под украинскими обстрелами жителя Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, один человек также получил ранения.