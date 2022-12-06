Минобороны пояснило, как отправлять письма бойцам на передовую

Родственники военнослужащих теперь могут отправлять письма и небольшие посылки своим героям. Для этого достаточно обратиться в ближайшее отделение Почты России. На конверте в графе "адрес" нужно написать: 103400, город Москва-400 и номер воинской части, который можно уточнить в военкомате. Сотрудники комиссариата обязаны выяснить эту информацию в течение часа. Военнослужащим можно отправить посылку (не более 10 кг) и бандероль (максимум 2 кг). Такие пояснения дали в Минобороны РФ.

Отправка писем участникам спецоперации. Видео © "Звезда"

Письма военнослужащим доставят в кратчайшие сроки. Более того, их самих снабжают конвертами и письменными принадлежностями, чтобы они могли писать домой.

"Писали, поддерживали, оказывали моральную поддержку, многим это очень сильно помогло. Их слова не прошли просто так, а донесли каждому солдату то, что они ценны... Чувствовал домашнее тепло. Как будто дома", — рассказал телеканалу "Звезда" военнослужащий Иван.