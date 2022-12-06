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Опубликовано 6 декабря 2022, 04:01

Минобороны пояснило, как отправлять письма бойцам на передовую

Родственники военнослужащих могут отправлять письма на передовую через Почту России

Родственники военнослужащих теперь могут отправлять письма и небольшие посылки своим героям. Для этого достаточно обратиться в ближайшее отделение Почты России. На конверте в графе "адрес" нужно написать: 103400, город Москва-400 и номер воинской части, который можно уточнить в военкомате. Сотрудники комиссариата обязаны выяснить эту информацию в течение часа. Военнослужащим можно отправить посылку (не более 10 кг) и бандероль (максимум 2 кг). Такие пояснения дали в Минобороны РФ.

Отправка писем участникам спецоперации. Видео © "Звезда"

Письма военнослужащим доставят в кратчайшие сроки. Более того, их самих снабжают конвертами и письменными принадлежностями, чтобы они могли писать домой.

"Писали, поддерживали, оказывали моральную поддержку, многим это очень сильно помогло. Их слова не прошли просто так, а донесли каждому солдату то, что они ценны... Чувствовал домашнее тепло. Как будто дома", — рассказал телеканалу "Звезда" военнослужащий Иван.

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Ранее Лайф писал, что для обеспечения доставки писем и посылок военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения военной спецоперации, Министерство обороны РФ развернуло сеть фельдъегерско-почтовой связи. Она действует и в обратном направлении.

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"Звезда"

Анатолий Симоненко
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