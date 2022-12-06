Боррель призвал не торопиться обсуждать гарантии безопасности России

Чтобы разрешить конфликт на Украине, нужно сначала предоставить ей гарантии безопасности, а после этого можно говорить и о гарантиях для России. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Окончание конфликта должно быть осуществлено в соответствии с международным правом", — цитирует Mediapart.fr Борреля во время его выступления в институте Жака Делора в Париже.

Он уточнил, что международное право предполагает в том числе "предоставление гарантий безопасности для Украины".

"Что касается [гарантий безопасности] для России, то об этом мы поговорим позже", — заявил Боррель.