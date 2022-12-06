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6 декабря, 03:21

Звезда культового сериала "Чирс" умерла от рака

Актриса из сериала "Чирс" Кёрсти Элли скончалась на 72-м году жизни

<p>Актриса Кёрсти Элли. Фото © ТАСС / Richard Shotwell / Invision / AP</p>

Актриса Кёрсти Элли. Фото © ТАСС / Richard Shotwell / Invision / AP

Американская актриса Кёрсти Элли, которую поклонники выходившего почти десть лет телесериала "Чирс" знают по роли Ребекки Хоу, скончалась на 72-м году жизни. Её дети опубликовали сообщение об этом на её странице в соцсети Twitter.

"Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно", — сказано в сообщении.

Кёрсти Элли по праву можно назвать успешной актрисой и любимицей зрителей. В 1991 году она стала обладательницей премий "Эмми" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" в сериале "Чирс".

Тремя годами позже актриса получила "Эмми" за лучшую женскую роль в телефильме "Мать Дэвида". Также её знают по работам в "Уж кто бы говорил", "Двое: я и моя тень", "И в бедности, и в богатстве".

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Анатолий Симоненко

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