Звезда культового сериала "Чирс" умерла от рака

Американская актриса Кёрсти Элли, которую поклонники выходившего почти десть лет телесериала "Чирс" знают по роли Ребекки Хоу, скончалась на 72-м году жизни. Её дети опубликовали сообщение об этом на её странице в соцсети Twitter.

"Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно", — сказано в сообщении.

Кёрсти Элли по праву можно назвать успешной актрисой и любимицей зрителей. В 1991 году она стала обладательницей премий "Эмми" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" в сериале "Чирс".

Тремя годами позже актриса получила "Эмми" за лучшую женскую роль в телефильме "Мать Дэвида". Также её знают по работам в "Уж кто бы говорил", "Двое: я и моя тень", "И в бедности, и в богатстве".