Даже на Новый год: Опрос показал, как часто россияне дарят подарки своим питомцам

Россияне очень любят дарить подарки своим питомцам — по поводу и без. В том числе это игрушки и "вкусняшки". Таковы результаты опроса, проведённого сервисами СБЕР ЕАПТЕКА и "ГульДог" в ноябре 2022 года. В исследовании участвовало 1584 жителя российских городов-миллионников. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

Оказалось, дарить игрушки и лакомства своим питомцам обожают 55% респондентов. 37% рассказали, что делают это периодически, а 5% заявили, что стараются проявлять строгость и редко баловать животных. Ну а 3% вообще не видят надобности что-то покупать своим четвероногим друзьям.

75% считают, что для подарка не нужен повод. А вот 15% полагают иначе. 33% дарят животным подарки в день рождения, 7% — на Новый год. 27% привязывают такие сюрпризы не к дате, а к поводам для похвалы за хорошее поведение. 43% привыкли баловать чужих питомцев, приходя в гости.

Любопытно, что лучшим подарком владельцы животных считают "вкусняшки" (37%) и игрушки (23%). Также популярны новая миска или домик (21%), одежда, поводок или ошейник (15%).

74% опрошенных признались, что с помощью четвероногих друзей легче справляются с негативным эмоциональным состоянием, при этом 13% целенаправленно для этого заводят животных. В 48% случаев выбор падает на кошек, в 39% — на собак, в 4% — на рыбок, в 3% — на попугаев и в 2,3% — на грызунов. 74% опрошенных видят в питомце настоящего друга, который никогда не подведёт. Для 28% животные — это источник радости и развлечения, а для 22% — возможность стать ответственнее. А 13% признались, что благодаря собаке или кошке научились лучше контролировать эмоции и узнали себя.