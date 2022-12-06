Киркорова заподозрили в неуплате налогов на миллионы рублей

Певец Филипп Киркоров оказался должником по налогам. Как пишет сайт kp.ru, ссылаясь на официальные данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, артист не перечислил в срок более семи миллионов рублей.

Как выяснилось, Киркоров задолжал за шикарный особняк в Подмосковье 6 млн 316 тысяч рублей. Также у него оказались задолженности по налогам за автомобиль, квартиру в Москве и земельный участок. В общей сложности это 7 миллионов 67 тысяч рублей.

А ранее КП сообщала, что у "короля российской эстрады" серьёзные проблемы в бизнесе. За 2020 год он потерял 97 миллионов рублей. Налоговая трижды "замораживала" счета его фирмы, чтобы взыскать обязательные платежи — налоги, сборы и штрафы.