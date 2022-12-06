Шойгу сообщил о массированных ударах для сокрушения военного потенциала Украины
Шойгу сообщил об ударах по системе военного управления Украины и связанным объектам
Российские военные в рамках спецоперации наносят массированные удары по предприятиям ОПК, системе военного управления и другим объектам Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 6 декабря.
"Российские вооружённые силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ним объектам для сокрушения военного потенциала Украины", — объяснил глава Минобороны.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
Минобороны России