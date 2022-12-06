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Регион
Опубликовано 6 декабря 2022, 09:47
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Шойгу сообщил о массированных ударах для сокрушения военного потенциала Украины

Шойгу сообщил об ударах по системе военного управления Украины и связанным объектам

Российские военные в рамках спецоперации наносят массированные удары по предприятиям ОПК, системе военного управления и другим объектам Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 6 декабря.

"Российские вооружённые силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ним объектам для сокрушения военного потенциала Украины", объяснил глава Минобороны.

Шойгу перечислил освобождённые за последнее время населённые пункты Донбасса
Шойгу перечислил освобождённые за последнее время населённые пункты Донбасса

Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.

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Минобороны России

Андрей Бражников
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