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Регион
Опубликовано 6 декабря 2022, 09:52
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Шойгу озвучил потери украинской армии в живой силе и технике за ноябрь

Шойгу заявил, что потери ВСУ за ноябрь составили более 8,3 тысячи бойцов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в течение ноября. По его словам, украинская армия лишилась пяти самолётов, десяти вертолётов, а также потеряла свыше 8,3 тысячи солдат.

"Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более трёхсот боевых бронированных машин", — сказал он в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

Подразделения Вооружённых сил России нанесли большой урон живой силе и технике украинской армии на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях, добавил министр.

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Министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что российские военные в ходе специальной операции продолжают освобождать населённые пункты Донбасса. Так, например, за последнее время под контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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