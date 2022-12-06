Шойгу озвучил потери украинской армии в живой силе и технике за ноябрь

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в течение ноября. По его словам, украинская армия лишилась пяти самолётов, десяти вертолётов, а также потеряла свыше 8,3 тысячи солдат.

"Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более трёхсот боевых бронированных машин", — сказал он в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

Подразделения Вооружённых сил России нанесли большой урон живой силе и технике украинской армии на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях, добавил министр.