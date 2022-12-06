Шойгу озвучил потери украинской армии в живой силе и технике за ноябрь
Шойгу заявил, что потери ВСУ за ноябрь составили более 8,3 тысячи бойцов
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в течение ноября. По его словам, украинская армия лишилась пяти самолётов, десяти вертолётов, а также потеряла свыше 8,3 тысячи солдат.
"Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более трёхсот боевых бронированных машин", — сказал он в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
Подразделения Вооружённых сил России нанесли большой урон живой силе и технике украинской армии на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях, добавил министр.
Министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что российские военные в ходе специальной операции продолжают освобождать населённые пункты Донбасса. Так, например, за последнее время под контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ