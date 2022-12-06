Путин поручил кабмину принять меры по повышению доступности легковых машин для россиян

Правительство страны должно до 15 апреля следующего года разработать меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Информация опубликована на сайте Кремля.

"Принять меры по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально", — сказано в перечне поручений.

Вместе с тем глава государства поручил на постоянной основе контролировать стоимость таких машин в целях "недопущения их необоснованного повышения". Доклад по данной теме должен быть представлен 15 апреля.