В районе курского аэродрома беспилотник атаковал нефтенакопитель

В Курской области после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Старовойта, обошлось без пострадавших. Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП, пожарные локализуют возгорание.