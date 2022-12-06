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6 декабря, 04:23

В районе курского аэродрома беспилотник атаковал нефтенакопитель

Старовойт: В Курской области после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель

В Курской области после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Старовойта, обошлось без пострадавших. Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП, пожарные локализуют возгорание.

Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Киевского района

Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Киевского района

Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев пытался ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс. Все дроны были перехвачены средствами ПВО, однако при падении обломков погибли трое военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Андрей Григорьев

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