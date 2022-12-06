В районе курского аэродрома беспилотник атаковал нефтенакопитель
Старовойт: В Курской области после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель
В Курской области после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Старовойта, обошлось без пострадавших. Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП, пожарные локализуют возгорание.
Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев пытался ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс. Все дроны были перехвачены средствами ПВО, однако при падении обломков погибли трое военнослужащих.
ТАСС / Эрик Романенко