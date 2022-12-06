Нокаут с ноги: Легенда "Барселоны" избил блогера на ЧМ-2022 из-за одного вопроса
Экс-игрок "Барселоны" Это’о ударил фаната ногой после матча Бразилии с Южной Кореей
Легенда "Барселоны" Самюэль Это'о, президент Федерации футбола Камеруна, ударил ногой болельщика на чемпионате мира по футболу в Катаре. Он набросился на парня с камерой после матча 1/8 финала между сборными Бразилии и Южной Кореи, который закончился со счётом 4:1.
Момент драки опубликовала газета La Opinión. На кадрах видно, как парень подходит и что-то говорит, после чего Это'о приходит в ярость и начинает преследовать оппонента. Согласно данным издания, пострадавшим оказался алжирец. Фанат также ведёт блог под ником Sadouni SM (66,4 тысячи подписчиков на "Ютубе"). Он спросил у бывшего нападающего "Анжи", сколько он заплатил судьям матча отборочного цикла к мундиалю Алжир – Камерун (1:2). Благодаря той победе камерунцы отобрались на ЧМ-2022 в Катаре.
Как уже писал Лайф, сборная Бразилии победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу и обеспечила себе выход в четвертьфинал мирового первенства. Встреча прошла на арене стадиона 974 в Дохе. В составе бразильской сборной забитыми мячами отметились Винисиус (7-я минута), Неймар (13-я, с пенальти), Ришарлисон (29-я), Лукас Пакета (36-я). Гол в пользу Южной Кореи забил Пэк Сын Хо (76-я минута).
Youtube / La Opinión