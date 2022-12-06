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6 декабря, 11:16

Редкие "ледяные цветы" заметили в подмосковном Лыткарине

Агроэколог Гладилин заявил о недолговечности замеченных в Подмосковье "ледяных цветов"

<p>Редкие "ледяные цветы" в подмосковном Лыткарине. Обложка © Илья Тушев / <a href="https://vmo24.ru/news/na_zamerzshem_karere_v_lytkarino_zamecheno_redkoe_prirodnoe_yavlenie" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вестям Подмосковья"</a></p>

Редкие "ледяные цветы" в подмосковном Лыткарине. Обложка © Илья Тушев / "Вестям Подмосковья"

Несколько дней назад на озере в замёрзшем карьере в Подмосковном Лыткарине жителями было замечено крайне редкое природное явление — "ледяные цветы". Они представляют собой характерные наросты на поверхности льда, напоминающие то ли растительность, то ли замёрзшую живность. Агроэколог Антон Гладилин рассказал "Вестям Подмосковья", откуда берутся необычные снежные фигуры и как долго они сохраняются.

По его словам, в столичном регионе такое явление появляется нечасто и увидеть его можно только при определённых условиях.

Редкие "ледяные цветы" в подмосковном Лыткарине. Фото © Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

Редкие "ледяные цветы" в подмосковном Лыткарине. Фото © Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

"Это явление наблюдается в холодные безветренные дни, когда подмораживает до -10–15 градусов и сильнее. Ещё важен тонкий слой молодого льда на поверхности водоёма, а также большой перепад между температурами льда и воздуха. Как правило, воздух должен быть холоднее ледяной поверхности на 20 °С", объяснил он.

По словам Гладилина, эти наросты часто называют инеевыми из-за схожести процессов образования. Так, на поверхности замёрзшего водоёма образуется тонкий слой водяного пара, который резко охлаждается, образуя кристаллы. Эксперт предупредил, что они не только редки, но и недолговечны. К примеру, замеченные вечером "цветы" запросто исчезнут к утру.

При этом часто они наблюдаются разве что в северных морях, где уровень солёности воды куда больше, из-за чего на корке возникают не водяные, а соляные кристаллы.

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Матвей Шандрыголов

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