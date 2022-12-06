Замдиректора столичной школы пожаловалась в полицию на учеников из-за пропаганды ЛГБТ
Полиция проверяет учеников московской школы на факт пропаганды ЛГБТ
Полиция организовала проверку по факту пропаганды ЛГБТ в отношении учеников московских школьников. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Речь идёт о школе № 1945 "Синяя птица" в Северном Бутове, заместитель директора которой сообщила в полицию, что два девятиклассника и восьмиклассница распространяют среди других школьников видео сомнительного содержания. По её словам, ролик пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. Сейчас видеоматериалы проверяют полицейские.
Напомним, что 5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.
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