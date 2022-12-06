Замдиректора столичной школы пожаловалась в полицию на учеников из-за пропаганды ЛГБТ

Полиция организовала проверку по факту пропаганды ЛГБТ в отношении учеников московских школьников. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Речь идёт о школе № 1945 "Синяя птица" в Северном Бутове, заместитель директора которой сообщила в полицию, что два девятиклассника и восьмиклассница распространяют среди других школьников видео сомнительного содержания. По её словам, ролик пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. Сейчас видеоматериалы проверяют полицейские.