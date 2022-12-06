В Донецке при обстреле ВСУ погибла депутат Народного собрания ДНР

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.

Ранее сегодня парламентарий в личном телеграм-канале сообщала об обстрелах центра города. На тот момент было известно о четырёх погибших. Позже на этом же канале появилось сообщение о гибели самой Пироговой.

"Погибла депутат Народного совета, волонтёр Мария Пирогова. Маша! Не верится. <...> Искренние слова соболезнования родным и близким Маши. Это огромная потеря для всех нас", — говорится в сообщении.