Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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6 декабря, 13:06

В Донецке при обстреле ВСУ погибла депутат Народного собрания ДНР

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла в Донецке при обстреле ВСУ

<p>Погибшая депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mash_donbass" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Донбассе"</a></p>

Погибшая депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.

Ранее сегодня парламентарий в личном телеграм-канале сообщала об обстрелах центра города. На тот момент было известно о четырёх погибших. Позже на этом же канале появилось сообщение о гибели самой Пироговой.

"Погибла депутат Народного совета, волонтёр Мария Пирогова. Маша! Не верится. <...> Искренние слова соболезнования родным и близким Маши. Это огромная потеря для всех нас", — говорится в сообщении.

В результате массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло шесть человек

В результате массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло шесть человек

Как писал Лайф, сегодня украинские войска трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов были повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд многоквартирных жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор, снаряды прилетели также в район "Донбасс-арены".

Максим Плетнёв

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