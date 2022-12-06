В Донецке при обстреле ВСУ погибла депутат Народного собрания ДНР
Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла в Донецке при обстреле ВСУ
Погибшая депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"
В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.
Ранее сегодня парламентарий в личном телеграм-канале сообщала об обстрелах центра города. На тот момент было известно о четырёх погибших. Позже на этом же канале появилось сообщение о гибели самой Пироговой.
"Погибла депутат Народного совета, волонтёр Мария Пирогова. Маша! Не верится. <...> Искренние слова соболезнования родным и близким Маши. Это огромная потеря для всех нас", — говорится в сообщении.
Как писал Лайф, сегодня украинские войска трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов были повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд многоквартирных жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор, снаряды прилетели также в район "Донбасс-арены".