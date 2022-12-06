В Софии протестующие окружили храм с послом России Митрофановой и митрополитом Антонием

В Болгарии протестующие заблокировали дорогу в храм, где находились посол России в Софии Элеонора Митрофанова, лидер партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Об этом пишет издание Novinite.

"Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии", — говорится в сообщении.

В российском посольстве рассказали, что у храма действительно происходила демонстрация, напротив церкви выстроились люди с плакатами и флагами, однако "не так всё страшно, как малюют". В дипмиссии также пояснили, что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья Патриарха Московского и всея Руси в Софии.

По словам самой Митрофановой, митингующие хотели помешать литургии и не пропускали посольскую машину, однако она уехала на другом авто.