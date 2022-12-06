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6 декабря, 12:45

Иммунолог объяснила, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа

Иммунолог Ярцева объяснила, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа

Цель вакцинации — защита иммунитета от вируса гриппа. И чем он слабее, тем больше показаний для прививки, однако есть и исключения. О том, кому необходимо прививаться в сезон вспышек сезонного гриппа и простуд, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог Ирина Ярцева.

По словам терапевта, вакцинация способствует выработке антител, которые помогают перенести вирус гриппа. И привиться от гриппа следует всем, кто много контактирует с людьми. Сделать прививку также важно людям с хроническими заболеваниями.

"Риск заболеть гриппом и получить осложнения, которые приведут к летальному исходу, у таких людей гораздо выше, чем у здоровых", — заявила иммунолог.

Однако врач предупредила, что перед вакцинацией необходимо учитывать общее состояние в текущий момент, чтобы избежать побочных эффектов. По словам терапевта Надежды Чернышовой, противопоказания для вакцинации индивидуальны и их должен установить врач.

"Как правило, прививку не рекомендовано делать всем, у кого есть непереносимость какого-то из компонентов вакцины", — объяснила она.

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Ранее Лайф писал, что центр Гамалеи создал вакцину от гриппа, действующую 3–4 года. При этом она позволит организму справляться сразу с несколькими штаммами, в том числе со свиным гриппом (H1N1) и, возможно, птичьим (H5N1).

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ТАСС / Владимир Гердо

Ирина Фальке
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