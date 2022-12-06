Иммунолог объяснила, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа
Иммунолог Ярцева объяснила, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа
Цель вакцинации — защита иммунитета от вируса гриппа. И чем он слабее, тем больше показаний для прививки, однако есть и исключения. О том, кому необходимо прививаться в сезон вспышек сезонного гриппа и простуд, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог Ирина Ярцева.
По словам терапевта, вакцинация способствует выработке антител, которые помогают перенести вирус гриппа. И привиться от гриппа следует всем, кто много контактирует с людьми. Сделать прививку также важно людям с хроническими заболеваниями.
"Риск заболеть гриппом и получить осложнения, которые приведут к летальному исходу, у таких людей гораздо выше, чем у здоровых", — заявила иммунолог.
Однако врач предупредила, что перед вакцинацией необходимо учитывать общее состояние в текущий момент, чтобы избежать побочных эффектов. По словам терапевта Надежды Чернышовой, противопоказания для вакцинации индивидуальны и их должен установить врач.
"Как правило, прививку не рекомендовано делать всем, у кого есть непереносимость какого-то из компонентов вакцины", — объяснила она.
Ранее Лайф писал, что центр Гамалеи создал вакцину от гриппа, действующую 3–4 года. При этом она позволит организму справляться сразу с несколькими штаммами, в том числе со свиным гриппом (H1N1) и, возможно, птичьим (H5N1).
Новости
Мишустин заявил о необходимости непрерывного восстановления инфраструктуры в зоне СВО
сегодня в 12:43
Галстук будет лишним: Мужчинам дали советы по подбору одежды на новогодний корпоратив
сегодня в 12:41
Суд арестовал 65-летнего мужчину за убийство молодой экс-супруги на парковке в Москве
сегодня в 12:41
ТАСС / Владимир Гердо