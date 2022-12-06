Суд арестовал 65-летнего мужчину за убийство молодой экс-супруги на парковке в Москве
Суд арестовал 65-летнего мужчину, убившего бывшую жену в машине на парковке в Москве
Суд в Москве арестовал 65-летнего подозреваемого в убийстве бывшей жены, тело которой обнаружили в припаркованной на стоянке по улице Вешняковской машине. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 105 УК РФ (" Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), сообщила прокуратура столицы.
65-летний подозреваемый в убийстве бывшей жены на парковке по улице Вешняковской. Видео © Прокуратура Москвы
"С учётом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 65-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 февраля 2023 года", — сказано в сообщении.
Сам фигурант дела высказался против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. По его версии, преступления он не планировал и в содеянном раскаивается.
Ранее Лайф сообщал, что тело 30-летней женщины нашли в автомобиле на парковке по улице Вешняковской. У неё было огнестрельное ранение. Момент убийства записали камеры наблюдения. Предварительно, причины убийства — ревность и конфликт из-за квартиры.
Прокуратура Москвы