В результате массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло шесть человек

Шесть мирных жителей погибли в результате массированного обстрела центра Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибло шесть мирных жителей, количество раненых уточняется", — написал он в телеграм-канале.