В результате массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло шесть человек
Шесть мирных жителей погибли в результате массированного обстрела центра Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибло шесть мирных жителей, количество раненых уточняется", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 6 декабря, ВСУ трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд многоквартирных жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор, снаряды прилетели также в район "Донбасс-арены".
Телеграм-канал Алексея Кулемзина