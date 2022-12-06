H&M закрыла свои магазины в России
В компании H&M подтвердили закрытие всех магазинов в России
Компания H&M подтвердила закрытие всех своих магазинов на территории России. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы ретейлера.
"Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", — приводит их комментарий РИА "Новости".
Ранее в компании пояснили, что торговые точки H&M продолжат работать в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока. Последним днём работы магазинов компания объявила 30 ноября, после чего москвичи ринулись скупать любимые вещи, также в последние дни на всю одежду распространялась скидка 50%.
Как уже писал Лайф, шведская торговая сеть H&M параллельно с распродажей вела переговоры о продаже бизнеса в России. Кроме того, ретейлер решил уйти и из Белоруссии. Однако не стоит расстраиваться, ведь в скором времени бывшие магазины H&M займут другие бренды.
ТАСС / Сергей Савостьянов