В Минобороны оценили нанесённый ВСУ ущерб после ударов 5 декабря

Массированным ударом по украинской инфраструктуре в понедельник, 5 декабря, российские военные прервали ремонт и выпуск оборонной продукции противника, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов ВСУ на фронт. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системе военного управления противника, объектам оборонного комплекса Украины и связанным с ним энергообъектам. Все указанные цели, со слов Конашенкова, были достигнуты.