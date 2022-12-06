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Опубликовано 6 декабря 2022, 12:13
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В Минобороны оценили нанесённый ВСУ ущерб после ударов 5 декабря

Генерал-лейтенант Конашенков: Все цели массированного удара по Украине 5 декабря были поражены

Массированным ударом по украинской инфраструктуре в понедельник, 5 декабря, российские военные прервали ремонт и выпуск оборонной продукции противника, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов ВСУ на фронт. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны открестилось от ракетных ударов по Киеву 5 декабря
Минобороны открестилось от ракетных ударов по Киеву 5 декабря

Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системе военного управления противника, объектам оборонного комплекса Украины и связанным с ним энергообъектам. Все указанные цели, со слов Конашенкова, были достигнуты.

"В результате удара прекращён выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в пятницу.

Что известно об ударах по Украине 5 декабря
Что известно об ударах по Украине 5 декабря

Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.


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LIFE / Алексей Голенищев

Алексей Берковиц
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