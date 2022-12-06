В Минобороны оценили нанесённый ВСУ ущерб после ударов 5 декабря
Генерал-лейтенант Конашенков: Все цели массированного удара по Украине 5 декабря были поражены
Массированным ударом по украинской инфраструктуре в понедельник, 5 декабря, российские военные прервали ремонт и выпуск оборонной продукции противника, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов ВСУ на фронт. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системе военного управления противника, объектам оборонного комплекса Украины и связанным с ним энергообъектам. Все указанные цели, со слов Конашенкова, были достигнуты.
"В результате удара прекращён выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в пятницу.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
LIFE / Алексей Голенищев