Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 декабря, 12:13

В Минобороны оценили нанесённый ВСУ ущерб после ударов 5 декабря

Генерал-лейтенант Конашенков: Все цели массированного удара по Украине 5 декабря были поражены

Массированным ударом по украинской инфраструктуре в понедельник, 5 декабря, российские военные прервали ремонт и выпуск оборонной продукции противника, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов ВСУ на фронт. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны открестилось от ракетных ударов по Киеву 5 декабря

Минобороны открестилось от ракетных ударов по Киеву 5 декабря

Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системе военного управления противника, объектам оборонного комплекса Украины и связанным с ним энергообъектам. Все указанные цели, со слов Конашенкова, были достигнуты.

"В результате удара прекращён выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в пятницу.

Что известно об ударах по Украине 5 декабря

Что известно об ударах по Украине 5 декабря

Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.


Обложка ©

LIFE / Алексей Голенищев

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров