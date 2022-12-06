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Регион
Опубликовано 6 декабря 2022, 12:10
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ВС России нанесли удар по логову Иностранного легиона под Харьковом

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России в ходе выполнения задач спецоперации поразили пункт дислокации наёмников Иностранного легиона в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказал офицер.

Также подразделения Вооружённых сил РФ поразили четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артёмовск ДНР. Кроме того, поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

Около 65 украинских военных ликвидированы на Купянском направлении
Около 65 украинских военных ликвидированы на Купянском направлении

Помимо этого, за минувшие сутки ВС России остановили украинские войска ударами авиации и артиллерии на Южно-Донецком направлении, отбросив ВСУ на исходные позиции. Противник потерял более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишился двух боевых машин пехоты и трёх автомобилей.

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Getty Images / zabelin

Николь Вербер
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