ВС России нанесли удар по логову Иностранного легиона под Харьковом

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России в ходе выполнения задач спецоперации поразили пункт дислокации наёмников Иностранного легиона в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказал офицер.

Также подразделения Вооружённых сил РФ поразили четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артёмовск ДНР. Кроме того, поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.