ВС России нанесли удар по логову Иностранного легиона под Харьковом
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России в ходе выполнения задач спецоперации поразили пункт дислокации наёмников Иностранного легиона в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказал офицер.
Также подразделения Вооружённых сил РФ поразили четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артёмовск ДНР. Кроме того, поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.
Помимо этого, за минувшие сутки ВС России остановили украинские войска ударами авиации и артиллерии на Южно-Донецком направлении, отбросив ВСУ на исходные позиции. Противник потерял более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишился двух боевых машин пехоты и трёх автомобилей.
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