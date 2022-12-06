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Опубликовано 6 декабря 2022, 12:01

Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

ВС России остановили украинские войска ударами авиации и артиллерии на Южно-Донецком направлении, отбросив ВСУ на исходные позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Владимировка ДНР и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", — сказал Конашенков в рамках брифинга.

Генерал-лейтенант уточнил, что противник потерял более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишился двух боевых машин пехоты и трёх автомобилей.

Около 65 украинских военных ликвидированы на Купянском направлении
Около 65 украинских военных ликвидированы на Купянском направлении

Также ВС России ликвидировали более 60 украинских военных в ходе наступления на Донецком фронте, успешно отбивая любые попытки контратаки ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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