ВС России ликвидировали более 60 украинских военных в ходе наступления на Донецком фронте
Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком фронте, отбивая любые попытки украинской армии контратаковать. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населённых пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка ДНР были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин", — сказал генерал-лейтенант.
А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в течение ноября. По его словам, украинская армия лишилась пяти самолётов, десяти вертолётов, а также потеряла свыше 8,3 тысячи солдат.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ