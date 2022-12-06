ВС России ликвидировали более 60 украинских военных в ходе наступления на Донецком фронте

Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком фронте, отбивая любые попытки украинской армии контратаковать. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населённых пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка ДНР были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин", — сказал генерал-лейтенант.