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6 декабря, 11:48

Около 65 украинских военных ликвидированы на Купянском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии пресечена атака ВСУ

Российские подразделения в очередной раз отбили атаки противника на Купянском направлении, уничтожив до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и пикап. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка", — проинформировал он на брифинге во вторник.

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Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.

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Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц

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