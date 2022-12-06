Около 65 украинских военных ликвидированы на Купянском направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии пресечена атака ВСУ
Российские подразделения в очередной раз отбили атаки противника на Купянском направлении, уничтожив до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и пикап. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка", — проинформировал он на брифинге во вторник.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
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