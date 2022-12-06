План "Сирена" ввели в Ростовской области из-за беглого преступника в балаклаве с пулемётом

Полицейские наткнулись на вооружённого мужчину под Новошахтинском Ростовской области случайно, когда совершали обход. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Кадры из Ростовской области, где неизвестный стрелял в полицейских из пулемёта. Видео © VK / Я Шахты

Всё произошло около полудня в пригороде Новошахтинска, посёлке Соколовка. Трое правоохранителей совершали обход и случайно обнаружили мужчину в чёрной балаклаве и с пулемётом. При попытке задержания незнакомец открыл по силовикам огонь на поражение и скрылся.

По всему региону введён план "Сирена". Разыскивается мужчина ростом 180–190 сантиметров, одетый в камуфляж и вооружённый пулемётом. Согласно последним данным, въезды и выезды в город перекрыты. В сетях уже стали появляться кадры с места событий. По словам местных, из-за этих действий на дорогах уже образовались пробки.

"Вай, перед мостом какой-то замес. Там вообще что-то лютое. Прям со встречки лезут, но вообще по барабану, уже и встречка становится", — говорит на видео местный житель.