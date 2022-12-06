Всероссийский "Казачий диктант" пройдёт с 8 по 10 декабря

Всероссийское казачье общество (ВсКО) напоминает о проведении "Казачьего диктанта", акция пройдёт с 8 по 10 декабря 2022 года. Принять участие может любой желающий старше восьми лет, независимо от принадлежности к казачеству, на мероприятие необходима предварительная запись.

Жители регионов смогут написать диктант не только в онлайн-формате, но и очно на специальных площадках, например, на базе общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования, а также войсковых штабах. Москвичи смогут проверить свои знания 10 декабря в 12 часов на площадке Российской государственной библиотеки (РГБ).

Для участия онлайн нужно зарегистрироваться на сайте ВсКО и заполнить анкету участника, а сам диктант будет доступен в личном кабинете. Целью проведения мероприятия является изучение истории, традиций и обычаев российского казачества среди населения страны и членов казачьих обществ.