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6 декабря, 11:23

Всероссийский "Казачий диктант" пройдёт с 8 по 10 декабря

Всероссийское казачье общество (ВсКО) напоминает о проведении "Казачьего диктанта", акция пройдёт с 8 по 10 декабря 2022 года. Принять участие может любой желающий старше восьми лет, независимо от принадлежности к казачеству, на мероприятие необходима предварительная запись.

Жители регионов смогут написать диктант не только в онлайн-формате, но и очно на специальных площадках, например, на базе общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования, а также войсковых штабах. Москвичи смогут проверить свои знания 10 декабря в 12 часов на площадке Российской государственной библиотеки (РГБ).

Для участия онлайн нужно зарегистрироваться на сайте ВсКО и заполнить анкету участника, а сам диктант будет доступен в личном кабинете. Целью проведения мероприятия является изучение истории, традиций и обычаев российского казачества среди населения страны и членов казачьих обществ.

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Напомним, в октябре текущего года более 1,6 миллиона человек стали участниками акции "Единой России" "Диктант Победы – 2022". Это на сто тысяч больше по сравнению с прошлым, при этом за четыре года проведения диктанта число площадок увеличилось почти в 15 раз.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Ирина Фальке

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