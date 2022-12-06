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6 декабря, 11:32

Опубликован список погибших и пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске

В ходе аварийно-спасательных работ в доме № 6А по улице Мира в Нижневартовске были извлечены тела восьми жителей. Список погибших опубликовал официальный канал администрации города со ссылкой на Муниципальный штаб:

Ковалёва Е., 1970 г.р.;

Гриценко Л., 1998 г.р.;

Шабалин Я., 1973 г.р.;

Зубаилов Р., 2010 г.р.;

Гриценко В., 2019 г.р.;

Рязанцев И., 2006 г.р.;

Зуев В., 2005 г.р.;

Зуев В., 1957 г.р.

Среди пострадавших, которые в настоящее время находятся в больницах Сургута и Нижневартовска — Кулькова С. (1960 г.р.), Кульков А. (1955 г.р.), Шабалина И. (1977 г.р.) и Шабалина Е. (2003 г.р.).

Ещё один взрыв газа произошёл в российском городе

Ещё один взрыв газа произошёл в российском городе

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. В настоящее время официально подтверждена гибель восьми человек.

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ТАСС / Пресс-служба администрации

Ирина Фальке

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