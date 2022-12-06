Опубликован список погибших и пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске

В ходе аварийно-спасательных работ в доме № 6А по улице Мира в Нижневартовске были извлечены тела восьми жителей. Список погибших опубликовал официальный канал администрации города со ссылкой на Муниципальный штаб:

Среди пострадавших, которые в настоящее время находятся в больницах Сургута и Нижневартовска — Кулькова С. (1960 г.р.), Кульков А. (1955 г.р.), Шабалина И. (1977 г.р.) и Шабалина Е. (2003 г.р.).