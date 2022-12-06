Опубликован список погибших и пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске
В ходе аварийно-спасательных работ в доме № 6А по улице Мира в Нижневартовске были извлечены тела восьми жителей. Список погибших опубликовал официальный канал администрации города со ссылкой на Муниципальный штаб:
Ковалёва Е., 1970 г.р.;
Гриценко Л., 1998 г.р.;
Шабалин Я., 1973 г.р.;
Зубаилов Р., 2010 г.р.;
Гриценко В., 2019 г.р.;
Рязанцев И., 2006 г.р.;
Зуев В., 2005 г.р.;
Зуев В., 1957 г.р.
Среди пострадавших, которые в настоящее время находятся в больницах Сургута и Нижневартовска — Кулькова С. (1960 г.р.), Кульков А. (1955 г.р.), Шабалина И. (1977 г.р.) и Шабалина Е. (2003 г.р.).
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. В настоящее время официально подтверждена гибель восьми человек.
ТАСС / Пресс-служба администрации