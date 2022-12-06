Врач назвал болезни, при которых грелка только навредит
Врач Жито предупредил об опасностях использования грелки при некоторых болезнях
Прогревание является довольно популярным методом физиотерапии. Используя грелку, человек помогает организму выздороветь дополнительными методами воздействия. Однако как рассказал Лайфу врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники "Мпрофико" Алексей Жито, эта "народная" процедура иногда может нанести непоправимый вред организму.
"Когда мы прогреваемся, улучшается микроциркуляция — лучше приходит кровоток, а лимфа, наоборот, оттекает. Человек быстрее выздоравливает, ему становится лучше. Если ему также назначаются, например, антибиотики, то они проникают лучше, так как кровоток активизируется", — объяснил Жито.
При острых инфекционных заболеваниях, например при кашле с мокротой, прогревание только увеличит рост бактерий.
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Однако помочь прогревание сможет не во всех случаях. Например, при острых инфекционных заболеваниях или при кашле с мокротой процедура только увеличит рост бактерий. Положительного эффекта не удастся достичь и при использовании грелки для лечения зубной боли. А вот при дискомфорте в спине — может помочь.
"Если спазмы при грыже неосложнённые, то прогревание способствует расслаблению мышц, притоку крови. Но если в спинном мозге не грыжа, а опухоль, например метастаз, то прогревание только лишь выраженно усугубит течение заболевания и ускорит наступление осложнений", — предостерёг доктор.
Любой метод воздействия, в том числе физиотерапевтический, назначается только лечащим врачом.
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Собеседник Лайфа также предупредил, что к прогреванию детей нужно подходить крайне осторожно, так как в некоторых случаях можно только усугубить ситуацию и повысить температуру. В заключение он добавил, что любой метод лечения, в том числе физиотерапевтический, назначается лечащим врачом.
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