Врач назвал болезни, при которых грелка только навредит

Прогревание является довольно популярным методом физиотерапии. Используя грелку, человек помогает организму выздороветь дополнительными методами воздействия. Однако как рассказал Лайфу врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники "Мпрофико" Алексей Жито, эта "народная" процедура иногда может нанести непоправимый вред организму.

"Когда мы прогреваемся, улучшается микроциркуляция — лучше приходит кровоток, а лимфа, наоборот, оттекает. Человек быстрее выздоравливает, ему становится лучше. Если ему также назначаются, например, антибиотики, то они проникают лучше, так как кровоток активизируется", — объяснил Жито.

При острых инфекционных заболеваниях, например при кашле с мокротой, прогревание только увеличит рост бактерий. Фото © Shutterstock

Однако помочь прогревание сможет не во всех случаях. Например, при острых инфекционных заболеваниях или при кашле с мокротой процедура только увеличит рост бактерий. Положительного эффекта не удастся достичь и при использовании грелки для лечения зубной боли. А вот при дискомфорте в спине — может помочь.

"Если спазмы при грыже неосложнённые, то прогревание способствует расслаблению мышц, притоку крови. Но если в спинном мозге не грыжа, а опухоль, например метастаз, то прогревание только лишь выраженно усугубит течение заболевания и ускорит наступление осложнений", — предостерёг доктор.

Любой метод воздействия, в том числе физиотерапевтический, назначается только лечащим врачом. Фото © Unsplash

Собеседник Лайфа также предупредил, что к прогреванию детей нужно подходить крайне осторожно, так как в некоторых случаях можно только усугубить ситуацию и повысить температуру. В заключение он добавил, что любой метод лечения, в том числе физиотерапевтический, назначается лечащим врачом.