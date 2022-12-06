Госдума одобрила поправку о дополнительной защите трудовых прав мобилизованных
ГД одобрила поправку о приоритетном праве мобилизованных на ранее занимаемые должности
Депутаты Государственной думы в рамках пленарного заседания, которое прошло во вторник, поддержали поправку о преимущественном праве для мобилизованного гражданина получить должность, которую он ранее занимал, либо другую вакантную, соответствующую его квалификации, если работодатель расторг с ним трудовой договор в связи с истечением срока его действия после возвращения мобилизованного со службы.
При этом, если подходящая вакансия в компании отсутствует, демобилизованный гражданин может рассчитывать на иную должность, в том числе и с более низкой зарплатой, но только при условии, что такая работа не противопоказана ему по состоянию здоровья.
Ранее Лайф рассказывал, что российское правительство внесло изменения в закон, касающийся права мобилизованных и участников боевых действий получать льготную пенсию.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ