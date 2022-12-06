Госдума одобрила поправку о дополнительной защите трудовых прав мобилизованных

Депутаты Государственной думы в рамках пленарного заседания, которое прошло во вторник, поддержали поправку о преимущественном праве для мобилизованного гражданина получить должность, которую он ранее занимал, либо другую вакантную, соответствующую его квалификации, если работодатель расторг с ним трудовой договор в связи с истечением срока его действия после возвращения мобилизованного со службы.

При этом, если подходящая вакансия в компании отсутствует, демобилизованный гражданин может рассчитывать на иную должность, в том числе и с более низкой зарплатой, но только при условии, что такая работа не противопоказана ему по состоянию здоровья.