Лайф публикует видео с предполагаемым преступником из Новошахтинска

В распоряжении Лайфа оказалось видео с предполагаемым преступником, который открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска Ростовской области, в посёлке Соколовка. На кадрах видно, что неизвестный в камуфляже неспешно бредёт вдоль дороги.

Предполагаемый преступник из Новошахтинска. Видео © LIFE

Тем временем власти Новошахтинска призвали жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самим задержать разыскиваемого. В администрации пояснили, что в городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов.