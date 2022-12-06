Лайф публикует видео с предполагаемым преступником из Новошахтинска
В распоряжении Лайфа оказалось видео с предполагаемым преступником, который открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска Ростовской области, в посёлке Соколовка. На кадрах видно, что неизвестный в камуфляже неспешно бредёт вдоль дороги.
Предполагаемый преступник из Новошахтинска. Видео © LIFE
Тем временем власти Новошахтинска призвали жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самим задержать разыскиваемого. В администрации пояснили, что в городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Как уже писал Лайф, ранее сегодня неизвестный в камуфляже открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся. Один из силовиков получил огнестрельное ранение.
LIFE