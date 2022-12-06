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6 декабря, 11:53

Мэр Вильнюса назвал "счастливым моментом" демонтаж памятника советским воинам

В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам

<p>В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам. Обложка © Я. Стасявичюс / <a href="https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1837952/protestu-ir-provokaciju-isvengta-antakalnio-kapinese-pradetas-ardyti-paminklas-sovietu-kariams-jo-nelikti-gali-jau-pirmadieni" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LRT</a></p>

В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам. Обложка © Я. Стасявичюс / LRT

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище начался демонтаж памятника советским воинам. Сообщается, что протестов и "провокаций" удалось избежать, а мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс и вовсе заявил, что власти делают это "уважительно".

"Мы делаем это уважительно, чётко, могилы не разрушаем, и мы очистим себя от этого советского символа. Счастливый день, счастливый момент", цитирует его LRT.

В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам. Фото © Я. Стасявичюс / LRT

В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам. Фото © Я. Стасявичюс / LRT

В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам. Фото © Я. Стасявичюс / LRT

В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам. Фото © Я. Стасявичюс / LRT

Сами работы планируется выполнить в течение нескольких недель, в ходе которых стелы разрежут по швам и демонтируют. Городской глава считает, что нахождение "идеологического" памятника на кладбище "неадекватно в западном мире".

"Есть западные критерии, и мы их придерживаемся... Всем понятно, о чём это место и что это не надгробие, а идеологический знак на территории кладбища, что неадекватно в западном мире", добавил Шимашюс.

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Лайф писал, что во Львовской области был снесён памятник советскому воину. Местные жители сопроводили процесс радостными криками.

Матвей Шандрыголов

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