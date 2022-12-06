Мэр Вильнюса назвал "счастливым моментом" демонтаж памятника советским воинам

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище начался демонтаж памятника советским воинам. Сообщается, что протестов и "провокаций" удалось избежать, а мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс и вовсе заявил, что власти делают это "уважительно".

"Мы делаем это уважительно, чётко, могилы не разрушаем, и мы очистим себя от этого советского символа. Счастливый день, счастливый момент", — цитирует его LRT.

В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам. Фото © Я. Стасявичюс / LRT

В Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам. Фото © Я. Стасявичюс / LRT

Сами работы планируется выполнить в течение нескольких недель, в ходе которых стелы разрежут по швам и демонтируют. Городской глава считает, что нахождение "идеологического" памятника на кладбище "неадекватно в западном мире".

"Есть западные критерии, и мы их придерживаемся... Всем понятно, о чём это место и что это не надгробие, а идеологический знак на территории кладбища, что неадекватно в западном мире", — добавил Шимашюс.