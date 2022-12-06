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6 декабря, 11:50

Ещё один трек Оксимирона могут запретить в России

Против рэпера Oxxxymiron возбудили административное дело за песню "Ойда"

<p>Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron)*. Обложка © ТАСС / Pavel Golovkin</p>

Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron)*. Обложка © ТАСС / Pavel Golovkin

В отношении рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron)* возбуждено дело об административном правонарушении. Как сообщает ТАСС, причиной послужил трек музыканта "Ойда".

По факту проверки песни Прокуратура Санкт-Петербурга выявила ряд нарушений. В треке усмотрели публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с позитивным отношением к отделению части территорий.

Как сообщает агентство, надзорное ведомство направило исковое заявление в суд с просьбой признать "Ойда" запрещённой песней и ограничить к ней доступ на стриминговых сервисах.

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Ранее рэпера уличили в экстремизме из-за клипа на его трек "Ойда". Обращение в СК РФ с жалобой появилось спустя несколько часов после публикации видео. Также Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек Oxxxymiron* "Последний звонок".

*Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Оксана Попова

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