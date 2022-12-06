Ещё один трек Оксимирона могут запретить в России
Против рэпера Oxxxymiron возбудили административное дело за песню "Ойда"
Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron)*. Обложка © ТАСС / Pavel Golovkin
В отношении рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron)* возбуждено дело об административном правонарушении. Как сообщает ТАСС, причиной послужил трек музыканта "Ойда".
По факту проверки песни Прокуратура Санкт-Петербурга выявила ряд нарушений. В треке усмотрели публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с позитивным отношением к отделению части территорий.
Как сообщает агентство, надзорное ведомство направило исковое заявление в суд с просьбой признать "Ойда" запрещённой песней и ограничить к ней доступ на стриминговых сервисах.
Ранее рэпера уличили в экстремизме из-за клипа на его трек "Ойда". Обращение в СК РФ с жалобой появилось спустя несколько часов после публикации видео. Также Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек Oxxxymiron* "Последний звонок".
*Включён в реестр физлиц-иноагентов.