Посольство Украины в Румынии получило подозрительные конверты

Посольство Украины в Румынии приняло эстафету и вслед за прочими получило подозрительные конверты. Все письма были изъяты, теперь "по этому делу сотрудничают все уполномоченные ведомства", сообщила Румынская служба информации.

"Было получено несколько подозрительных конвертов. Сапёры начали стандартную процедуру по их анализу. В результате проверки будет установлено, необходимы ли их безопасное изъятие и вывоз", — говорится в сообщении.