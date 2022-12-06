Посольство Украины в Румынии получило подозрительные конверты
Кадры из Посольства Украины в Румынии, куда пришли подозрительные конверты. Фото © Twitter / libertatea
Посольство Украины в Румынии приняло эстафету и вслед за прочими получило подозрительные конверты. Все письма были изъяты, теперь "по этому делу сотрудничают все уполномоченные ведомства", сообщила Румынская служба информации.
"Было получено несколько подозрительных конвертов. Сапёры начали стандартную процедуру по их анализу. В результате проверки будет установлено, необходимы ли их безопасное изъятие и вывоз", — говорится в сообщении.
Ранее в Испании полицейские изъяли три конверта, адресованные консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, в которых были глаза животных, а посольство Незалежной в Астане даже пригрозили взорвать.