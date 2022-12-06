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6 декабря, 12:08

Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук

Лефортовский суд заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Джапарову

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы МИД Незалежной Эмине Джапарову. Об этом из зала суда сообщает ТАСС.

Украинские политики проходят по статье 280.2 УК РФ и обвиняются в нарушении территориальной целостности России. И Верещук, и Джапарова объявлены в международный розыск.

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Напомним, что ранее Федеральная служба безопасности РФ обратилась в Лефортовский суд Москвы с просьбой арестовать Джапарову и Верещук.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Максим Плетнёв
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