Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы МИД Незалежной Эмине Джапарову. Об этом из зала суда сообщает ТАСС.

Украинские политики проходят по статье 280.2 УК РФ и обвиняются в нарушении территориальной целостности России. И Верещук, и Джапарова объявлены в международный розыск.