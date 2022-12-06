Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук
Лефортовский суд заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Джапарову
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы МИД Незалежной Эмине Джапарову. Об этом из зала суда сообщает ТАСС.
Украинские политики проходят по статье 280.2 УК РФ и обвиняются в нарушении территориальной целостности России. И Верещук, и Джапарова объявлены в международный розыск.
Напомним, что ранее Федеральная служба безопасности РФ обратилась в Лефортовский суд Москвы с просьбой арестовать Джапарову и Верещук.
ТАСС / Ирина Яковлева