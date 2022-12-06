Мишустин заявил о необходимости непрерывного восстановления инфраструктуры в зоне СВО

Восстановление гражданской инфраструктуры в зоне специальной военной операции должно идти непрерывно. О такой необходимости заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Обращаю внимание: даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, строительство и оборудование фортификаций и укрытий", — сказал премьер на заседании координационного совета по обеспечению нужд армии.