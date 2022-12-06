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Опубликовано 6 декабря 2022, 12:43

Мишустин заявил о необходимости непрерывного восстановления инфраструктуры в зоне СВО

Мишустин: Инфраструктуру в зоне спецоперации нужно восстанавливать даже зимой

Восстановление гражданской инфраструктуры в зоне специальной военной операции должно идти непрерывно. О такой необходимости заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Обращаю внимание: даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, строительство и оборудование фортификаций и укрытий", — сказал премьер на заседании координационного совета по обеспечению нужд армии.

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Ранее Лайф писал о том, что более 23 тысяч детей и подростков осмотрели медики в рамках поручения президента Владимира Владимировича Путина по проведению в Донецкой Народной Республике профилактических осмотров. За два месяца работы заболевания различной степени тяжести выявили у 14 тысяч маленьких пациентов. Теперь с ними работают специалисты, которые оказывают необходимую высококвалифицированную помощь.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова
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