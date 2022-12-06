Галстук будет лишним: Мужчинам дали советы по подбору одежды на новогодний корпоратив

Мужчинам при посещении новогоднего корпоратива лучше отказаться от обтягивающих рубашек и галстуков, таким мнением с "Газетой.ру" поделилась блогер и телеведущая Арина Ростовская. Перед выбором образа она рекомендует узнать о дресс-коде мероприятия, а остановиться лучше на комфортной и свободной одежде.

"Галстук можно заменить на цветную или нейтральную бабочку, а из всех моделей рубашек выбирать только оверсайз. Приталенные варианты уже не в тренде. Обратите внимание на аксессуары из экокожи", — порекомендовала телеведущая.

Не лишним будет взять на корпоратив сменную обувь, а классический костюм можно сочетать с белыми кроссовками. Так будет удобнее танцевать и принимать участие в развлекательной программе, добавила Ростовская.