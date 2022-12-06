Президент Косова анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года
Президент самопровозглашённой республики Косово Вьоса Османи сообщила о намерении Приштины до конца 2022 года подать заявку на вступление в Евросоюз. Такое заявление она сделала на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Албании.
"Здесь я как лидер самой проевропейской страны. В этом смысле мы показали, что согласовались со всей политикой ЕС. Союз должен перейти от слов к делу, когда речь идёт о либерализации визового режима. В конце этого года Косово подаст заявку на членство в ЕС, мы ожидаем поддержки ото всех", — сказала она журналистам.
А ранее в Киеве заявили, что князь Владимир при Крещении Руси хотел вступления Украины в ЕС. Комментируя такое заявление, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал принести представителям МИД страны "усмирительную вышиванку", отметив, что "в психушке осеннее обострение".
ТАСС / AP / Darko Vojinovic