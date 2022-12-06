Президент Косова анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года

Президент самопровозглашённой республики Косово Вьоса Османи сообщила о намерении Приштины до конца 2022 года подать заявку на вступление в Евросоюз. Такое заявление она сделала на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Албании.

"Здесь я как лидер самой проевропейской страны. В этом смысле мы показали, что согласовались со всей политикой ЕС. Союз должен перейти от слов к делу, когда речь идёт о либерализации визового режима. В конце этого года Косово подаст заявку на членство в ЕС, мы ожидаем поддержки ото всех", — сказала она журналистам.