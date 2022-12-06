Россиян призвали защищаться масками от атаки сразу трёх инфекций

Заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ в Санкт-Петербурге заметно выросла за последнюю неделю, однако количество госпитализированных граждан пока не растёт. Об этом сообщил врач-эпидемиолог клинической больницы Святителя Луки Василий Андреев в интервью газете "Петербургский дневник".

Медик предполагает, что грипп в этом году сможет "отыграться" за те два года, когда он был вытеснен новой ковидной заразой.

"Когда во всём мире активно шли пандемичные штаммы ковида — "уханьский" и "дельта", заболеваемость ОРВИ снизилась очень сильно. Сейчас активно распространяется штамм H1N1, в том числе пандемичный, который вызвал в своё время свиной грипп. Но данные штаммы учтены в антигене вакцины", — пояснил Андреев.

По словам врача, обычно пик эпидемии гриппа и ОРВИ наступает после Нового года — в феврале и марте. Однако тот факт, что инфекции идут в рост уже сейчас, вызывает опасения.

"Маски носить, однозначно: и в медучреждениях, и в местах массового скопления людей", — резюмировал эпидемиолог.