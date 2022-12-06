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6 декабря, 13:29

Россиян призвали защищаться масками от атаки сразу трёх инфекций

Эпидемиолог Андреев советует россиянам носить маски из-за всплеска заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

<p>Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ в Санкт-Петербурге заметно выросла за последнюю неделю, однако количество госпитализированных граждан пока не растёт. Об этом сообщил врач-эпидемиолог клинической больницы Святителя Луки Василий Андреев в интервью газете "Петербургский дневник".

Медик предполагает, что грипп в этом году сможет "отыграться" за те два года, когда он был вытеснен новой ковидной заразой.

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"Когда во всём мире активно шли пандемичные штаммы ковида — "уханьский" и "дельта", заболеваемость ОРВИ снизилась очень сильно. Сейчас активно распространяется штамм H1N1, в том числе пандемичный, который вызвал в своё время свиной грипп. Но данные штаммы учтены в антигене вакцины", — пояснил Андреев.

По словам врача, обычно пик эпидемии гриппа и ОРВИ наступает после Нового года — в феврале и марте. Однако тот факт, что инфекции идут в рост уже сейчас, вызывает опасения.

"Маски носить, однозначно: и в медучреждениях, и в местах массового скопления людей", — резюмировал эпидемиолог.

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Ранее Лайф писал, что центр Гамалеи создал вакцину от гриппа, действующую три-четыре года. При этом она позволит организму справляться сразу с несколькими штаммами, в том числе со свиным гриппом (H1N1) и, возможно, птичьим (H5N1).

Марина Калегина

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