Экс-супруг убитой на московской парковке женщины раскрыл жуткие детали расправы

Подозреваемый в убийстве бывшей жены, тело которой обнаружили в припаркованной на стоянке по улице Вешняковской машине, рассказал о деталях расправы. По его словам, мотивом для преступления послужил его страх остаться на улице. Об этом сообщает SHOT.

Подозреваемый в убийстве женщины на парковке в Москве рассказал о деталях расправы. Видео © Telegram / SHOT

В зале суда 65-летний Отелло отказался от слов, что расправился с бывшей женой из-за ревности. По его заверениям, он не знал наверняка, что женщина ему изменяла. Все его доводы строятся лишь на основании слов соседей, которые якобы видели убитую с другим мужчиной. Экс-супруг признал, что мотивом для убийства стала именно обида.

Избранница Николая дала обещание до конца дней содержать его за свой счёт, но обманула: переписала на себя квартиру и выставила мужчину за порог. По его словам, во время последнего разговора в день убийства экс-супруга попросила его покинуть жильё.

"Что такое ревность? Ушла жена и ушла, бог с ней. А когда выгоняет из квартиры, сам подумай", — размышлял он в зале суда.