Экс-супруг убитой на московской парковке женщины раскрыл жуткие детали расправы
Экс-супруг убитой на востоке Москвы признался, что не был уверен в изменах бывшей жены
Подозреваемый в убийстве бывшей жены, тело которой обнаружили в припаркованной на стоянке по улице Вешняковской машине, рассказал о деталях расправы. По его словам, мотивом для преступления послужил его страх остаться на улице. Об этом сообщает SHOT.
Подозреваемый в убийстве женщины на парковке в Москве рассказал о деталях расправы. Видео © Telegram / SHOT
В зале суда 65-летний Отелло отказался от слов, что расправился с бывшей женой из-за ревности. По его заверениям, он не знал наверняка, что женщина ему изменяла. Все его доводы строятся лишь на основании слов соседей, которые якобы видели убитую с другим мужчиной. Экс-супруг признал, что мотивом для убийства стала именно обида.
Избранница Николая дала обещание до конца дней содержать его за свой счёт, но обманула: переписала на себя квартиру и выставила мужчину за порог. По его словам, во время последнего разговора в день убийства экс-супруга попросила его покинуть жильё.
"Что такое ревность? Ушла жена и ушла, бог с ней. А когда выгоняет из квартиры, сам подумай", — размышлял он в зале суда.
Николай рассказал, что тогда на парковке лишь "легонько нажал на курок, который направил в окно авто, и пистолет "внезапно" выстрелил. Мужчина признался: ему "не то слово как" стало жалко жену, когда он сделал первый выстрел и заметил, что она жива. Женщина стала задыхаться, так как пуля попала ей в голову, после чего Николай добил её несколькими выстрелами.
Ранее Лайф сообщал, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли в автомобиле на парковке по улице Вешняковской. Камеры наблюдения записали момент расправы. Предварительно, причины убийства — ревность и конфликт из-за квартиры. Суд в Москве арестовал 65-летнего подозреваемого — бывшего супруга женщины.
Telegram / SHOT