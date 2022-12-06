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6 декабря, 13:52

Раскрыта тайна третьей точки опоры Медного всадника

Эксперт Ефремова: Внутри хвоста коня Медного всадника находится опорный стержень

<p>Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Петербургские реставраторы при помощи эндоскопа смогли понять, как устроена третья точка опоры скульптуры Медный всадник. Старший научный сотрудник отдела памятников Государственного музея городской скульптуры и хранитель фонда "Памятники города" Надежда Ефремова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", что всё дело в змее, находящейся у хвоста коня.

"Мы наконец увидели, что внутри хвоста имеется опорный стержень. Он проходит через тело змеи. Нам всегда казалось, что дальше по аналогии с задними опорными ногами коня — в толщу гранита. Мы совершенно отчётливо увидели, что это не так. Наш опорный стержень опирается на закладной железный элемент, который находится в толще гранита. Это была такая неожиданность", рассказала она.

Сам элемент располагается практически горизонтально в специально вырубленном для него гнезде, а также имеет небольшой выступ размером не более 20 миллиметров. Именно эта конструкция и является третьей точкой опоры всадника.

В Петербурге "Волонтёры Победы" осветили в цветах триколора макет Медного всадника

В Петербурге "Волонтёры Победы" осветили в цветах триколора макет Медного всадника

Ранее реставраторы уже рассказывали об открытиях, сделанных в ходе исследования Медного всадника. Оказалось, что скульптура стоит на уникальном граните, которому нет аналогов в известных карьерах округи и даже ближнего зарубежья.

Матвей Шандрыголов

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