Раскрыта тайна третьей точки опоры Медного всадника

Петербургские реставраторы при помощи эндоскопа смогли понять, как устроена третья точка опоры скульптуры Медный всадник. Старший научный сотрудник отдела памятников Государственного музея городской скульптуры и хранитель фонда "Памятники города" Надежда Ефремова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", что всё дело в змее, находящейся у хвоста коня.

"Мы наконец увидели, что внутри хвоста имеется опорный стержень. Он проходит через тело змеи. Нам всегда казалось, что дальше по аналогии с задними опорными ногами коня — в толщу гранита. Мы совершенно отчётливо увидели, что это не так. Наш опорный стержень опирается на закладной железный элемент, который находится в толще гранита. Это была такая неожиданность", — рассказала она.

Сам элемент располагается практически горизонтально в специально вырубленном для него гнезде, а также имеет небольшой выступ размером не более 20 миллиметров. Именно эта конструкция и является третьей точкой опоры всадника.