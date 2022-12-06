Новый масштабный сбой в Wildberries загнал продавцов в крупные долги перед меркетплейсом
Продавцы готовят коллективный иск к Wildberries из-за штрафов после масштабного сбоя
Продавцы Wildberries негодуют из-за массовых штрафов в отношении их магазинов из-за внутреннего сбоя в работе маркетплейса. Как сообщает SHOT, служба поддержки WB уже завалена жалобами.
Сейчас предприниматели готовят коллективный иск. По их словам, проблема обнаружилась в настройках габаритов продаваемого товара: внесённые данные слетают, и программа автоматом штрафует продавца "за несоответствие" на десять тысяч рублей и более.
В результате сбоя продавцы попали в крупные долги перед Wildberries. В попытке разобраться с проблемой "должники" обратились в службу поддержки маркетплейса. Но в ответ на жалобы всем приходит одинаковое сообщение, в котором говорится, что "обращение требует глубокого анализа и разбора специалиста", с требованием не спамить и ждать ответ в течение 20 дней.
Чтобы вернуть деньги за несправедливые штрафы и не доводить дело до суда, предприниматели договорились составить в отношении Wildberries досудебную претензию. Представители WB ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее в результате масштабного сбоя в работе Wildberries клиенты маркетплейса получили уведомления об оформлении неизвестных им заказов. Причём при попытке оформить возврат списанные средства приложение заморозило.
ТАСС / Сергей Савостьянов