Новый масштабный сбой в Wildberries загнал продавцов в крупные долги перед меркетплейсом

Продавцы Wildberries негодуют из-за массовых штрафов в отношении их магазинов из-за внутреннего сбоя в работе маркетплейса. Как сообщает SHOT, служба поддержки WB уже завалена жалобами.





Сейчас предприниматели готовят коллективный иск. По их словам, проблема обнаружилась в настройках габаритов продаваемого товара: внесённые данные слетают, и программа автоматом штрафует продавца "за несоответствие" на десять тысяч рублей и более.

В результате сбоя продавцы попали в крупные долги перед Wildberries. В попытке разобраться с проблемой "должники" обратились в службу поддержки маркетплейса. Но в ответ на жалобы всем приходит одинаковое сообщение, в котором говорится, что "обращение требует глубокого анализа и разбора специалиста", с требованием не спамить и ждать ответ в течение 20 дней.

Чтобы вернуть деньги за несправедливые штрафы и не доводить дело до суда, предприниматели договорились составить в отношении Wildberries досудебную претензию. Представители WB ситуацию пока не прокомментировали.