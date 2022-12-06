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6 декабря, 14:07

Акция "Ёлка желаний" стартовала в Ленинградской области

В Ленинградской области стартовала ежегодная благотворительная акция "Ёлка желаний". На новогоднем дереве, которое установлено в региональном правительстве, висят шары с пожеланиями детей. Тот, кто их срывает, выступает в роли Деда Мороза, ведь тем самым он исполняет желание ребёнка, который больше остальных нуждается в заботе и внимании. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Это ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей. В 2022 году подарки также получат ребята из семей защитников, погибших в ходе специальной военной операции, и дети с онкологическими заболеваниями", — пишет газета.

Такие "деревья добра" появятся во всех районах Ленинградской области. Стать добрым волшебником и подарить детям праздник сможет каждый желающий.

Голикова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Голикова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак приняли участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Политики сняли с новогоднего дерева шары с детскими мечтами, которые им предстоит воплотить в реальность.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Майшев / POOL

Оксана Попова

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