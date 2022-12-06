Акция "Ёлка желаний" стартовала в Ленинградской области

В Ленинградской области стартовала ежегодная благотворительная акция "Ёлка желаний". На новогоднем дереве, которое установлено в региональном правительстве, висят шары с пожеланиями детей. Тот, кто их срывает, выступает в роли Деда Мороза, ведь тем самым он исполняет желание ребёнка, который больше остальных нуждается в заботе и внимании. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Это ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей. В 2022 году подарки также получат ребята из семей защитников, погибших в ходе специальной военной операции, и дети с онкологическими заболеваниями", — пишет газета.

Такие "деревья добра" появятся во всех районах Ленинградской области. Стать добрым волшебником и подарить детям праздник сможет каждый желающий.