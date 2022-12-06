Гепатит А, шигеллы, норовирус: Чем можно заразиться при заказе готовой еды и посылок

При заказе готовой еды и посылок можно заразиться респираторными и кишечными инфекциями, которые впоследствии могут привести к осложнениям и даже летальному исходу. В частности, это касается людей с ослабленным иммунитетом, отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов в интервью "Газете.ru".

По его словам, ряд патогенов могут сохраняться некоторое время и быть заразными. Так, например, если болеющий сборщик или курьер чихнёт на посылку, то легко может инфицировать её поверхность. А если товар ещё и доставят быстрее обычного, то клиент точно рискует заразиться через собственные руки, которыми трогал посылку. Причём заразиться можно даже кишечными инфекциями.

"Возможна передача возбудителей кишечных инфекций — это касается в первую очередь бактериальных патогенов при доставке готовой еды. Шигеллы, сальмонеллы, кампилобактер, кишечная палочка. А также вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы", — перечислил он.